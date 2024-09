Paralümpial võistelnud sportlased on teadmata kadunud

Väljaanne «Le Parisien» teatas, et 5. septembril kadusid 48-aastane kuulitõukaja Mireille Nganga ja 35-aastane vaegnägijast sprinter Emmanuel Grace Mouambako. Uurimist alustati 7. septembril. Nende kohvrid on samuti kadunud, kuid passid on Kongo delegatsiooni käes.