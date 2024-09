Hokimängija sai kinga, sest ta naine on rase

«Ma vastasin, et Stefan on vaba, kuid tema naine ootab last. Neil oli vaja oma korterit ja autot. See oli esimene asi, mida ma ütlesin. Tema sõnul mingeid probleeme polnud. Mullu oli neil kaks mängijat samas olukorras ja kõik oli läinud hästi,» rääkis agent.