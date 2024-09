Hyundai ei kiirusta Neuville'i ja Tänaku kõrvale kolmanda sõitja leidmisega

Olles varem vihjanud, et meeskond võib rikkuda traditsioone ja panna järgmisel aastal kolmandasse autosse täiskohaga sõitja, on tiimijuht Cyril Abiteboul tunnistanud, et ta ei kiirusta otsuse langetamisega. Kuulujutud viivad Hyundai ridadesse praegu M-Sporti kuuluvat prantslast Adrien Fourmaux'd.