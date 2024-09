EOK etteotsa pürgiva president Kaljulaidi toetus aina tõuseb

«Olen jätkanud suhtlemise ja kohtumisi ning oma programmi tutvustamist ning saanud kinnitust, et paljud minu välja käidud ideed on spordiringkondades oodatud. Minu jaoks on oluline, et EOK-l oleks jätkuvalt selge fookus tippspordil ning selle kõrval senisest rohkem ka sportliku eluviisi laiemal edendamisel. Treenerite arengu toetamine, spordieetika selge edendamine ning valdkonna andmepõhine juhtimine niisamuti,» tõi Kaljulaid välja pressiteate vahendusel.