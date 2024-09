INTERVJUU Andres Sõber naaseb uue energiaga tippkorvpalli: tunnen, nagu oleks Madridi Realis

Lõviosa suvest on kulgenud Keila-sisese maadejagamise, mitte sportlikus rütmis. Ideaalis ei peaks Tallinna külje all asuvas väikelinnas tegutsema kaks eraldiseisvat meistriliiga punti, aga jõge enam teistpidi voolama ei pane. Nõnda on jäänud skandaalide varju tõik, et Eesti üks teenekamaid treenereid naaseb suurde mängu.