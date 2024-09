Pärnu Sadamal on karm treener? Ivo Van Tamm: nii peabki olema!

Eelmine samalaadne olnud omal ajal BC Kalev/Cramot juhendanud Veselin Matic. Üks mängumees juba ei pidanud vastu Pärnu uue lootsi, ka Ukraina koondise peatreenerina tegutseva Vitali Stepanovski käe all. Meeskonna kapten Ivo Van Tamm on aga seisukohal, et meeskond vajabki niisugust juhendajat ja ootab hooajalt palju.