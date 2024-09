Ronaldo kirjutas end taas ajalooraamatutesse

Ronaldo on esimene inimene ajaloos, kes on kõnealuse tähiseni küündinud. Tema jälgijate arv kalkuleeriti, kui liideti kokku tema Instagrami, Facebooki, Twitteri ning YouTube’i ja Hiina sotsiaalmeedia lehekülgede Weibo ja Kuaishou jälgijad.

«Tegime ajalugu – üks miljard tellijat! See on midagi enamat kui lihtsalt arv – see on tunnistus meie ühisest kirest, tõukest ja armastusest jalgpalli ja kõige muu vastu,» kirjutas Ronaldo sotsiaalmeedias.