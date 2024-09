Holland pidurdas Eesti malenaiste hoogu, meeskond naasis võidurajale

Avavoorus Kuveidist 4:0 üle olnud Eesti mehed kaotasid teises voorus Serbiale 1,5:2,5. Nüüd naasti matšis Guatemalaga kindlalt võidurajale. Huvitav on asjaolu, et kaks võitu nopiti just mustadega - esimesel laual Kaido Külaots ja kolmandal Tarvo Seeman. Aleksandr Volodin ja Andrei Timošin mängisid oma partii viiki.

Kaks matšivõitu saanud Eestil on 4 punkti, ent sama palju on veel tervelt 58 meeskonnal! Nad asuvad kohtadel 27-85. Täiendavate näitajate põhjal on Eesti meeste hetkekoht 39. Meeste ehk nn Open-turniiril jätkab täisedu, 6 punktiga 16 võistkonda.

Tänases 4. voorus kohtub Eesti Malaisiaga, kel on samuti 4 punkti.

Eesti naiskond alustas olümpiat kahe suure võiduga Liibanoni ja Costa Rica üle. Kolmas voor tõi 38. asetusega Eestile vastu 17. asetusega Hollandi. Esimesel laual sai Mai Narva valgetega küllalt kiire võidu rahvusvahelise meistri Eline Roebersi üle, teisel suutis Margareth Olde saada mustadega väärt viigi suurmeister Zhaoqin Pengi vastu. Paraku Sofia Blokhin ja Triin Narva kahel viimasel laual kaotasid endast ligi 200 Elo punkti rohkem evivatele mängijatele.

Nõnda on Eesti naiskonnal sarnaselt meeskonnaga kahe matšivõidu eest 4 punkti. Sama palju punkte on kokku 54 tiimil, kes asuvad kohtadel 25-78. Eestil on täiendavad näitajad väga head, meie naiste päralt on 27. koht. Sarnaselt meestega on naistegi seas 16 täiseduga tiimi.

Omapärase asjaoluna on ka Eesti naiskonna 4. vooru vastane Malaisia.

3. voorus sündis tipus juba rohkem ootamatuid tulemusi. Open-turniiril kaotas 5. asetusega Holland 23. asetusega Itaaliale 1:3 ning 7. asetusega Saksamaa 23. asetusega Leedule 1,5:2,5. Naiste turniiril pidid medalipretendentide hulka kuuluvad teise asetusega Gruusia ning kolmanda asetusega Poola leppima 2:2 viigiga vastavalt 22. asetusega Rumeenia ja 23. asetusega Kreeka vastu.