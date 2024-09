FOTO Legendaarse vormelisõitja postitus pani sotsiaalmeedia kihama

Schumacher avaldas Instagramis selfie`i, millelt on näha, et ta reisis turistiklassis. Postitusele selgituseks kirjutas 49-aastane sakslane, et on teel Aserbaidžaani, kus sel nädalalõpul peetakse F1-sarja etapp.

Foto pani sotsiaalmeedia kihama: mitmed kommenteerijad leidsid, et on tavatu, et nii kuulus inimene ei reisigi äriklassis. «Kas istud tõesti turistiklassis?» küsiti talt Instagrami vahendusel.

«Muidugi, see on minu jaoks enam kui normaalne ja arvan, et hinnavahe (äri- ja turistiklassi vahel) pole enam mõistlik,» vastas 49-aastane sakslane.

Endise F1-piloodi vastus kogus sadu meeldimisi. «Mul on hea meel, et teiesugune suur staar nii mõtleb. Värskendav!» kommenteeris küsimuse esitanud kasutaja.

Ralf Schumacher võistles kuninglikus sarjas aastatel 1997–2007, kihutades selle aja jooksul Jordani, Williamsi ja Toyota vormelitega. Kokku osales ta 182 etapil ning teenis selle aja jooksul kuus etapivõitu.

Tema vanem vend on seitsmekordne F1-maailmameister Michael Schumacher.