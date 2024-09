Latvala: Rovanperä naaseb täiskohaga MM-sarja

«Kalle on ka juba ise maininud, et ta teeb kaasa täishooaja. See on ühtlasi see, mille poole oleme püüelnud. On selge, et kui Kalle sõidab, siis täishooaja – meil on vaja üle vaadata vaid mõned detailid,» sõnas Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala teemat kommenteerides.