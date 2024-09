Hein hoiab Hispaania kõrgliigas oma põhikoosseisu kohta

22-aastane Hein liitus natuke rohkem kui kuu tagasi laenulepinguga Londoni Arsenalist Hispaania kõrgliigaklubisse Valladolid. Pärast seda on Hein esiväravavahi koha kindlalg enda käes hoidnud.

ONCE ▪ 1️⃣1️⃣ ¡Nuestra alineación para Balaídos! #CeltaRealValladolid pic.twitter.com/DBzWeAF8q4

Valladolid on 20 meeskonnaga liigas nelja punktiga 17. kohal, Celta Vigo on kuue punktiga üheksandal tabelireal. Juhib täiseduga Barcelona, nende kannul on punktilise kaotusega, aga hetkeseisuga mängu rohkem pidanud Madridi Real ja Villarreal.