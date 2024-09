Piastri võitis karjääri teise F1 etapi

Leclerc sai Bakuus startida parimalt stardikohalt neljandat aastat järjest, kuid 26-aastane monacolane on jätkuvalt Aserbaidžaanis võiduta. Õnn soosis hoopis kolm aastat nooremat Melbourne’ist pärit Piastrit, kes noppis tänavuse Ungari GP võidu kõrvale karjääri teise esikoha kuninglikus sarjas.

Kuues oli Fernando Alonso (Aston Martin), seitsmenda ja kaheksanda koha said Williamsi sõitjad Alex Albon ja Franco Colapinto. See tähistas Suurbritannia meeskonna jaoks tänavu esimest korda, kui nad pääsesid mõlema sõitjaga esikümnesse.

Punktitabeli esimesena jätkab 313 punktiga Verstappen, teine on Norris (254 p), kolmas on Leclerc (235 p) ja neljas Piastri (222 p). Ainsa muutusena esikümnes kerkis Russell mööda Perezist ja tõusis seitsmendast Russell, mõlemal on 143 punkti.