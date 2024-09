Kalju tegi suvepealinnas puhta vuugi

Tabeliliider Tallinna FCI Levadial jäi eile vihma tõttu mäng lõpuni mängimata Narva Transiga, kuid kuna nende edumaa on teiste klubide ees suur, siis juhivad nad liigat 64 punktiga. Kaljul on nüüd 52 punkti ja eile Kuressaarelt 4:3 võidu saanud Tallinna FC Flora on 51 punktiga kolmas. Pärnu Vaprus on 24 punktiga üheksas, kuid viies positsioon jääb seitsme punkti kaugusele.