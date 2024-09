19-aastane inglane tegi F1 ajalugu

Nimelt oli Haasi sõitja Kevin Magnussen kogunud liiga palju karistuspunkte ning reeglid sätestavad, et siis tuleb üks etapp vahele jätta. Nii võttiski taanlase asemel Haasi vormelis koha sisse Bearman.

Kvalifikatsioonis sai ta 11. koha ning esikümnest jäi ta välja ka vaid mõni ring enne GP lõppu. Kuid eelviimasel ringil toimus avarii ning esikolmikukoha nimel võidelnud Sergio Perez (Red Bull) ja Carlos Sainz (Ferrari) katkestasid. See oli rõõmusõnum Bearmanile, kes ületas finišijoone kümnendana.

Nii sai temast esimene F1 sõitja, kes on oma kaks esimest starti teinud kahe erineva meeskonna eest ning suutnud mõlemal juhul lõpetada punktikohal. F2-sarjas on ta pidanud F1 tõttu vahele jätma kaks etappi, kuid vaatamata sellele pole tema hooaega alamsarjas edukalt kulgenud. Ta on 50 punktiga alles 15. kohal. Sellele vaatamata sõidab ta 2025. aastal F1-sarjas kaasa Haasi meeskonnas.