Aigrot edestas GP-etapil vaid valitsev olümpiavõitja

Aigro tegi avavoorus 134-meetrise hüppe ja oli 139,5 meetrit hüpanud Lindviki järel teine. Teises voorus oli Aigro hüppe pikkuseks 131 meetrit, Lindvik hüppas pool meetrit kaugemale. Lõpuks võitis Lindvik 284,3 punktiga, Aigro teenis 274,3 punkti. 3,1 punktiga kaotas Aigrole kolmandaks tulnud 19-aastane ameeriklane Tate Frantz USAst.

Ka laupäeval võidutses Lindvik ehk Aigro pidi kaks päeva järjest tunnistama vaid olümpiavõitja paremust. Laupäeval sai Aigrost esimene Eesti suusahüppaja, kes on sellisel tasemel (FISi kõrgeima kategooria võistlusel) pjedestaalile jõudnud.

Aigro sõnul andis võistlus tagasiside, et suvel on tehtud õiget tööd «Hea meel, head hüpped ja nii võib isegi reisida. Meil on idee tulla end võrdlema teiste meeskondadega, et näha, kus meie tase on,» ütles Aigro pressiteates.

Aigro treenib koos Norra koondisega, mis on enda tiiva alla võtnud ka ameeriklasi, näiteks täna kolmandaks tulnud noorukese Frantzi. Kuna neljandast kuni kuuenda kohani platseerusid ka norralased, siis tekitas see Aigro jaoks nö koduse tunde.

«Teise hüppe ajal oli tõesti natuke treeningu tunne. Et kõik poisid, kes igapäevaselt minuga treeningul hüppavad, me läksime koos üles ja tegime sama asja. Selline asi teeb meele eriti rõõmsaks, kui kogu võistkond on võistluse protokollis koos.

Kui kolm rahvust treenivad koos ja suudavad ka võistlustel koos püsida, siis see on teistel ka ohoo-moment. Et mis nad treeningul teistmoodi teevad, see on kaif,» lisas Aigro, kes plaanib järgmisena kaasa teha GP-sarja viimasel etapil Klingenthalis.

Aigro kekis GP-sarja kokkuvõttes 160 punktiga neljandaks. Esikohta jagavad seni vaid võite tunnistanud Stefan Kraft, kes võidutses Prantsusmaal ja Lindvik. Kolmas on mõlemal senisel etapil osalenud itaallane Alex Insam 187 punktiga.