Noor soomlane loodab järgmisel hooajal sõita Toyota tehasetiimis

Augusti alguses debüteeris Pajari Soome MM-rallil ning sai samuti Toyota roolis kirja neljanda koha. Sama tulemuse sai ta ka kaks nädalat tagasi Kreeka MM-rallil, kuid siis Toyota Yaris Rally2-autoga. Kuu lõpus osaleb ta Tšiilis MM-rallil jälle Rally1-autoga ja oktoobris ka asfaldirallil Kesk-Euroopas.

Toyota teatas eelmisel nädalal ühtlasi, et Takamoto Katsuta jääb Tšiili etapilt kõrvale ning asendataksegi just Pajariga. See tõmbas aga kuulujutuveski veelgi tugevamalt käima, et Pajari võib olla üks kandidaat Toyota sõitjakohale 2025. aastal.

Kuigi on üpris kindel, et Katsuta pääseb jaapanlasena Rally1-auto rooli ka järgmisel hooajal, siis on Pajari aktsiad ikkagi tõusuteel. Lahtist pärit rallimees ise hoiab aga pead madalal ja ei taha pilvedesse kerkida, kirjutas rallit.fi.

«Muidugi loodan, et saan järgmisel aastal tiimi kuuluda ja saaksin Rally1-autoga rohkem sõita. See on unistus, mis minu peas elab. Selle poole oleme kogu aeg püüdnud. Tore on olnud näha, et ka praegu saame meeskonnalt tunnustust ja võimalusi,» selgitas Pajari.

Pajari tuli 2021. aastal juunioride maailmameistriks ning pärast seda on tema karjäär läinud vaid tõusujoones. Rallit.fi arvates hoiab aga nooruke soomlane jalad kindlalt maas.

«Nüüd, kui saame Rally1-autoga rohkem sõita, tähendab see meiel palju ja annab lootust, et saame tulevikus ehk rohkemgi sõita. Seda ma muidugi ise loodan, aga seda otsustavad teised,» resümeeris Pajari.

WRC-sarja 11. etapp sõidetakse 26.-29. septembrini Lõuna-Ameerika Tšiilis, kus varem on peetud MM-etapp kaks korda ning mõlemal juhul on võitnud Ott Tänak. 2019. aastal Toyotaga ja 2023. aastal Fordiga. Pärast Tšiilit toimub veel kaks MM-etapp, mõlemad asfaldil. Oktoobri lõpus Kesk-Euroopa ralli ja novembris Jaapani MM-etapp.