Ralliekspert: Evans lahkub Toyotast ja naaseb koju

39-aastane Tahko, kes on ka ise enam kui kümne MM-etapil startinud, usub, et Evansile ei pakuta Toyotas järgmiseks hooajaks lepingut ja nii jääb 35-aastasel waleslasel MM-karjääri jätkamiseks ainus võimalus M-Spordiga taasliitumine.

«Olen viimased kolm aastat rääkinud, et Evans naaseb koju. Karjääri päästmises ja sellele uue hoo andmises on tal M-Spordi ees suur tänuvõlg. Kahjuks ei saa Evans Toyotas uut lepingut ja naaseb koju. Ford, Inglismaa, Red Bull, Elfyn Evans ja Malcolm Wilson. See on vägev pakett,» selgitas Tahko oma ennustust MTV Urheilu veebilehel.