OTSEBLOGI Tšiili ralli: esimene katse jäeti pealtvaatajate tõttu pooleli, Tänak ja Ogier jätkavad poliitkorrektselt

Enne võistlust:

Esimest korda 2019. aastal MM-kalendrisse kuulunud Tšiili rallit on olude sunnil – 2020. aastal said võistlusele saatuslikuks kodumaal toimunud ulatuslikud protestid, 2021. aastal omakorda Covid-pandeemia – peetud kõigest kaks korda: lisaks 2019. aastale veel ka mullu.

Mõlemal juhul on sealsetel kiiretel kruusateedel võidutsenud aga Ott Tänak, mis tähendab, et Hyundaid rooliv saarlane läheb sel aastal omapärase kübaratriki järele: 2019. aastal võidutses ta nimelt Toyota ja mullu M-Spordiga.

«Kui viimati siin olime, siis olid teed rehvidele väga nõudlikud. Nõnda oli kõige keerulisem just rehvide säilitamine. Samuti olid kiiruskatsed küllalt nõudlikud, kuna nendes kombineeriti nii kiired kui ka aeglased lõigud, mis sarnanevad Soome ralliga,» sõnas Tänak ralli eel. «Seda võib pidada sõitjate ralliks, kuna seal on kõike.»

«Kogemused on alati head, aga möödunud aasta võidust on keeruline midagi kaasa võtta, kuna sõitsime teises meeskonnas ja teise autoga. Auto peab töötama väga hästi ja meile enesekindlust süstima. Üks on selge, et peame endast maksimumi andma ja eesmärgiks on kahtlemata võit,» kostis Tänak.