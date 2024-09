Lancia esitles uut ralliautot

Lancia kuulub tänapäeval Stellantise kontserni, mis on ülemaailmselt suuruselt neljas autotootja. Reedel esitleti oma uut Ypsilon HF Rally4-autot, millel on 1,2-liirine mootor ja 212 hobujõudu.

Tegemist on esisillaveolise autoga, millele MM-sarjas enam eraldi arvestust pole, kuid aste madalamal ehk EM-sarjas saab võidelda meistritiitlile. Lisaks on sellisel autol kindlasti koht rahvuslikes sarjades ning Rally4-auto on üks paremaid sõiduvahendeid alustavale rallisõitjale.

Igal juhul tekitab rallimaailmas traditsioonilise brändi naasmine paljudes fännides elevust. Samas pole Stellantis Group, mille omandusse kuuluvad ka praegu ralliautosid tootvad Citröen, Opel ja Peugeot, kinnitanud, kas Lancial on rallimaailmas plaan ka kõrgema klassi autosid tootma hakata.

Miki Biasion (vasakul). Foto: Davy Prenen/Stellantis

«Mul on väga hea meel, et saan toetada nii Lanciat kui ka Stellantis Motorsporti, et saaksime Ypsiloni veelgi paremaks häälestada. Loodan, et suudan inspireerida noori sõitjaid, kes suudavad meie autoga rallimaailmas läbimurde teha. Tulevikus võivad neist saada professionaalid ja meistrid,» ütles kahekordne ralli maailmameister Miki Biasion esitlusel.

Biasion töötab Lancia ralliprojektis nõustajana. 66-aastase itaallase ülesanne, kes ise aastaid Lanciaga sõitis, on just oma kogemused ja asjatundlikkus meeskonna tulevaste sõitjateni tuua.

Biasion sõitis esimest korda Lanciaga 1983. aastal ning tuli siis Euroopa meistriks. Aastatel 1988-89 võitis Biasion Lancia roolis kaks MM-tiitlit.

«Lancia võidud ja võistlused on tagasi! Mul on rohkem kui hea meel, et saan sellest teekonnast osa saada,» oli Biasion vaimustunud.

Lancia Ypsilon Rally4-auto. Foto: Davy Prenen/Stellantis