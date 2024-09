HC Tallinna saatis vahekohtus edu. Klubijuht: kogu vastutust meie õlule panna ei ole õiglane

«Ehkki me ei ole otsusega lõpuni rahul, leidsime suuremat pilti vaadates, et targem on vahekohtu otsust mitte kaevata rahvusvahelisse spordiarbitraaži ega Tallinna ringkonnakohtusse, et mitte aega, raha ja energiat raisata. Neelame üheaastase võistluskeelu alla, kuna me ei tahtnud hakata teadmatuses ja huupi uueks hooajaks võistkondi komplekteerima. Läks nagu läks, aga kuna Eesti on nii väike, siis ei saa üldse välistada, et tulevikus teeme koostööd edasi. Poisid on ägedad kutid ning soovin neile uueks hooajaks edu», lausus Lepp.

Klubi esindanud advokaat Mart Parind täheldas, et ehkki karistus jäi osaliselt jõusse, nõustus vahekohus suurema osaga klubi kriitikast distsiplinaarkomisjoni otsuse aadressil ja tuvastas selles mitmeid minetusi. «Nii nagu me argumenteerisime, leidis ka vahekohus, et distsiplinaarkomisjoni otsus oli puudulikult põhjendatud ning määratud karistus oli ülemäärane. Märgiline oli vahekohtu otsusest lugeda, et distsiplinaarkomisjoni otsuse põhjendused olid minimaalsed ning karistuse määramisel ei arvestatud üldse kergendavate asjaoludega. Vahekohus nõustus ka sellega, et distsiplinaarkomisjoni otsus oli loosunglik – klubile tehtud etteheiteid ei sisustatud,» kommenteeris Parind.