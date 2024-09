Latvala kommenteeris WRC-sarja hirmsaimat kuulujuttu: kui nii läheb, siis...

Toyota tiimijuht Jari-Matti Latvala tunnistas, kui kuulujutud tõeks saavad, oleks löök autoralli MM-sarjale suur. «Hyundai kohta on palju kuulda olnud. Kõige tähtsam on, et nad jätkaksid ja ei lahkuks. Kui nii läheb, siis see on väga suur kaotus,» ütles Latvala rallit.fi-le. «Ma usun ja loodan, et nad jätkavad tehasetiimina.»