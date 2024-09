Õnnetu vormeliäss ületas 32 aastat püsinud antirekordi

Punktitabeli esimesena jätkab 313 punktiga Max Verstappen (Red Bull), teine on Lando Norris (McLaren) (254 p), kolmas on Leclerc (235 p) ja neljas Piastri (222 p). Ainsa muutusena esikümnes kerkis Russell mööda Sergio Perezist (Red Bull) ja tõusis seitsmendaks, mõlemal on 143 punkti. Hülkenberg on tänavu kogunud 22 silma, millega istub talle tuttaval 11. kohal.