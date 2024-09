Eesti naiskond sai maleolümpial jälle võidurõõmu maitsta

Eesti naiskond on nelja matšivõiduga 31. kohal ning kohtub seitsmendas voorus 16. asetusega Türgiga. Eesti meeskond on kahe matšivõidu ja kahe viigiga 79.-80. kohal ning kohtub Trinidadi ja Tobagoga (94. asetus).

Nii open- kui naisteturniiril on ainuliidriks tõusnud India kuue matšivõiduga kuuest. Open-turniiril järgnevad viie võidu ja ühe viigiga Vietnam, Hiina ja Iraan. Vaevaliselt on kulgenud esimese asetusega USA meeskonnal, kes on 15. kohal.