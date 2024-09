Miljonärist maailmameistrit ähvardab kodunt väljaviskamine

37-aastasel Fabregasel on seljataga suurepärane karjäär. Lisaks saavutustele koondisega on ta FC Barcelonaga tulnud Hispaania meistriks ning Londoni Chelseaga Inglismaa meistriks.

Nüüd on ta aga värskelt Serie A-sse kerkinud Como 1907 peatreener ja vaatamata sellele, et on karjääri jooksul teeninud kümneid miljoneid, seisab ta veidral põhjusel silmitsi kodunt väljaviskamisega.