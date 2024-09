Maailma seksikaim jalgpallur tegi terava torke

Lehmann on teinud oma nimest kaubamärgi ning temast on saanud maailma üks enimjälgitavaid naisjalgpallureid. Näiteks on äsja Torino Juventusega liitunud Šveitsi koondislasel Instagramis üle 17 miljoni jälgija.

«Teen sama tööd ja mängin samas klubis kui mu poiss-sõber Douglas Luiz, kuid teenin sada korda vähem. See pole aus. See mõjutab mind, sest olen naine. Ma saan aru, et käia on pikk tee, kuid see peab muutuma ja võrdsus peab tulema,» ütles Lehmann.