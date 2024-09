Neuville oli kriitiline: see näitab, kui palju nad meist hoolivad

Neuville on Hyundai ridades sõitnud alates 2014. aastast, kuid võib juhtuda, et järgmine hooaeg jääb tal Lõuna-Korea meeskonnas viimaseks, nagu ka Ott Tänakul. Mõlemal on Hyundaiga leping 2025. aasta lõpuni, kuid mis saab neist ja tehasetiimist tulevikus, on lahtine.

«Mul olid ka mõtted, et ehk sõidan vaid pool hooaega, et saaksin veidi rohkem lõõgastuda ja lõpetada võitluse promootori ja FIAga. Aga mis ma kogu selle vaba ajaga peale hakkaksin?» küsis Neuville naljatledes, vahendas rallit.fi.

Mida mõtleb Neuville WRC promootori ja FIAga võitlemise all? 21 MM-etappi võitnud belglase sõnul on WRC jõudnud põhja, sest tal polnud muid variante kui Hyundaiga jätkata või karjäär lõpetada.

«See (uus leping – toim) kajastab MM-sarja hetkeseisu. Kuhu ma üldse võinuks minna? Pole ju ühtegi teist autotootjat, kellega läbi rääkida, seega meeskonda ma vahetada ei saa. Võimalus sõlmida pikem kui üheaastane leping oli väga väike. Oleme kõik kuulnud kuulujutte, et Hyundaist võib saada eratiim,» sajatas Neuville.

Toyotal on oma põhisõitjad paigas ning kuigi kolmanda sõitja puhul võib tulla vangerdusi, siis kindlasti ei lepiks Neuville mõnes teises meeskonnas vähema kui esisõitja kohaga. M-Spordi meeskond, mille ridades ka tema oma karjäärile hoo sisse lükkaks, teda vaevalt paelub.

Neuville kardab, et autoralli MM-sari ei kuulu FIA prioriteetide sekka ning on nende edetabelites viimasel kohal. Tähtsamad on F1, kuid ka ringraja kestvussari (WEC), millega liitumisest Hyundai eelmisel nädalal teatas, kui ka mitmed teised sarjad.

«Millal me üldse FIA ​​presidenti (Mohammed bin Sulayem – toim) viimati MM-etpail nägime? Kui ma ei eksi, oli see eelmisel aastal siinsamas Kreekas. See näitab, kui palju nad meist hoolivad,» kritiseeris Neuville.