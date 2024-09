Olümpiavõitja suri 65-aastaselt: vähk oli tema aju ära söönud

«Alati on järgmine päev ja elu on alati elamist väärt. Võitlus on seda väärt!» on öelnud Dill-Bundi, mees, kellele saatus andis elus palju lööke, kuid vaatamata sellele suutis ta elu nautida ja olla optimistliku ellusuhtumisega. Temast jäi maha kolm last.