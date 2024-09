WRC etapivõitja teeb veel ühe viimase tantsu

Paddon rääkis eelmisel kuul intervjuus DirtFishile, et Walesis toimunud EM-etapp võis jääda tema viimaseks rallivõistluseks Euroopa pinnal. Nimelt on 37-aastane Paddon otsustanud, et rahvusvahelistel rallidel ta enam ei osale, vaid keskendub tegemistele kodumaal Uus-Meremaal.

Nüüd sai aga selgeks, et Paddon on kindlustanud lisatoetuse, et teha järgmisel kuul Poolas kaasa hooaja viimasel EM-etapil. «Meil polnud terveks EM-hooajaks eelarvet, aga kui oleme meistritiitlile nii lähedal, tuleb teha kõik endast olenev, et seda kaitsta. Kui ma Walesis intervjuus ütlesid, et see võib olla minu viimane võistlust Euroopas, siis ma tõesti arvasin, et nii see ongi.