FOTOD 18-aastane kergejõustiklane lõi modellivõistluse žürii pahviks

Poola tippmodelli saadet näitab telekanal TVN ning sealne žürii kiitis 18-aastase Slodzinska sportlikku keha. Kohtunikud Dawid Wolinski ja Kasia Sokolowska märkasid kõrgushüppaja pikki jalgu ja tahtsid neid mõõta. Tulemuseks oli 114 sentimeetrit.

«Tead, Maja, ma arvan, et teil on selle hooaja osalejatest parim keha,» ütles žüriisse kuuluv USA modell Joanna Krupa. Viiekordne Poola juunioride meister kõrgushüppes Slodzinska uhkustas Instagramis, et sai kõigilt neljalt žüriiliikmelt poolthääle ja pääses järgmisesse vooru.

Slodzinska rääkis saates, et ühe tõuke modellisaates osalemiseks andis spordiga saadud trauma. «See takistas mul 100 protsenti treenimast. Sain aru, et see on tegelikult ideaalne ja ainuke hetk, mil võin mõelda oma teise unistuse täitmisele, milleks on modellikarjäär. Olen lapsest saati unistanud modellina töötamisest ja catwalk’il kõndimisest,» rääkis Slodzinska saates.

Tippmodelli programmi võitja saab 200 000 Poola zlotti ehk veidi alla 47 000 euro ning lepingu modelliagentuuriga.

Slodzinska on sportlaskarjääri jooksul tulnud viiekordseks Poola juunioride meistriks. Rahvusvahelise kergejõustikuliidu (WA) andmetel hüppas Slodzinska oma isikliku rekordi mullu suvel ja selleks on 1.82. Tänavune tippmark on 1.72.

Eelmisel aastal võistles Slodzinska alla 20-aastaste Euroopa meistrivõistlustel, kuid jäi oma kvalifikatsioonigrupis 1.67-ga viimaseks. Eestlanna Elisabeth Pihela sai samal võistluse 1.88-ga hõbemedali.