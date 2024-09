Inglismaad ähvardab koduselt EM-finaalturniirilt eemale jätmine

UEFA näpuvibutus Inglismaa vastu on olnud karm. Suurbritannia meedia teatas hiljuti, et UEFA on selgesõnaliselt öelnud, et kui Inglismaa valitsus jätkab plaaniga sekkuda sealse jalgpallielu juhtimisse, siis on sanktsioonid soolas.

UEFA peasekretär Theodore Theodoridis saatis Suurbritannia kultuuriministrile Lisa Nandyle selle kuu alguses karmi kirja, mida on näinud BBC ja The Timesi ajakirjanikud. Nende andmeil oli UEFA seisukoht väga karm.

Valitsus tegi märtsis ettepaneku luua sõltumatu jalgpalliregulaator (IFR), mis jälgiks kõiki Inglismaal võistlevaid klubisid. Toonane peaminister Rishi Sunak avaldas lootust, et see hoiab ära jõukamatel klubidel järjekordse Euroopa superliiga loomise. Kuigi konservatiivid löödi pärast juuli valimisi riigi tüüri juurest minema, on leiboristist peaminister Keir Starmer võtnud nõuks ideega jätkata.

Theodoridis tegi selgeks, et UEFA ei ole ettepanekust huvitatud ja ütles Nandyle, et jalgpalli sõltumatus on põhialus. Ta hoiatas, et kui IFR luuakse ähvardab Inglismaa koondist 2028. aastal Suurbritannias toimuvalt EM-finaalturniirilt eemale jäämine. Järgmisena võidakse sanktsioonide alla võtta ka Inglismaa klubid, mis osalevad UEFA sarjades nagu Meistrite liigas, Euroopa Liigas või Konverentsiliiga.

UEFA pole meediale Suurbritannia valitsusele saadetud kirja kommenteerinud.