Tartu Bigbank sõlmis Eesti spordis vaat et enneolematu lepingu

«Täna ma võin julgelt öelda, et koostöö Bigbankiga on ajas kasvanud nii kvantiteedis kui kvaliteedis. Rekordleping paneb meile muidugi selge vastutuskoorma teha järgmise kolme aasta jooksul omalt poolt midagi rekordiväärilist,» kommenteeris Rikand pressiteate vahendusel kokkulepet.

Bigbank Eesti juht Jonna Pechter õnnitles esmalt Bigbank Tartu meeskonda nädalavahetusel võidetud Balti superkarika puhul. «Ilus võit on alati väga hea algus uuele lepinguperioodile. Tartu linn on Bigbanki sünnikodu ja nii on ka Tartu võrkpall juba viimased tosin aastat saanud meie peale kindel olla.

Tänasest läheb see koostöö edasi veelgi laiemana, sest esimest korda hõlmab leping sellises mahus ka noortetiime,» sõnas Pechter, kelle sõnul on pank tosin aastat kestnud koostöö käigus nüüdseks toetanud Tartu võrkpallureid juba ligi kahe miljoni euroga ning uus leping kasvatab seda summat hüppeliselt.

Tartu esindusmeeskonna peatreener Alar Rikberg ja naiskonna peatreener Andrei Ojamets kinnitasid, et algava hooaja esmane eesmärk on Eesti meistritiitel. «Meestega tahaks ka eurosarjas korraliku tulemuse teha. Hea tunne on euromängule minna teadmisega, et järgmisse ringi saamine toob kaasa ainult võidurõõmu, mitte näiteks mure, kuidas eelarvesse lennupiletite raha juurde leida,» tõi Rikberg omalt poolt esile suure plussi, mida tugev seljatagune meeskonna jaoks tähendab.