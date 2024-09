Tippjalgpallis lüüakse häirekella: kusagil on piirid!

«Sul tuleb lisaks käimasolevale hooajale kogu aeg mõelda ka ju järgmisele hooajale. Oletagem, et me võidame tänavu liiga või karika ja jõuame seejärel veel ka [15. juunist 13. juulini toimuva] klubide MMil finaali – kõigest kolm nädalat pärast seda on Inglismaa superkarika finaal. Millal me peaksime puhkama?» vahendab Kronen Zeitung 29-aastase tagalamehe nõutuks tegevat küsimust.

«Ühel hetkel tulevad lihtsalt piirid ette ja sa oled liiga väsinud, et mängida. Siis tulevad aga mängu vigastused. Me treenime kogu aeg ja oleme võimalikult heas vormis, aga kusagil on piirid,» lausus kaitsja ning lisas, et ainus reaalne pääsetee, mida ta olukorrast näeb, on putsad varna riputada.