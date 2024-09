Raskesse õnnetusse sattunud mototäht piinleb valudes: mingi hetk morfiin enam ei aita

«Viimased seitse kuud on ratastool olnud minu parim sõber ja igapäevane kaaslane. Nüüd on aeg taas jalule tõusta,» kirjutas austerlane sotsiaalmeediasse postitatud video juurde, kus ta tõusis ratastoolist püsti, viskas kargud vette ja kõndis kahel jalal kaamera poole.

Walkner on kannatanud mitu aastat. 2016. aastal murdis ta oma reieluu. «Ma arvasin toona, et sellest suuremat valu ei suuda ma taluda. Detsembris juhtunu oli palju hullem. Selle asemel võtaks hea meelega kolm reieluu murdu. Kõik need operatsioonid ja minu sees olevad titaanplaadid teevad kõik väga haiget. Mingil hetkel morfiin enam ei aita. Mulle anti 40 milligrammi morfiini. Tavaliselt öeldakse 20 milligrammi puhul, et peab kontrollima, kas vanem härrasmees ikka veel korralikult hingab,» sõnas Walkner ServusTV-le.

Valudest hoolimata on Walkner juba tagasi mootorratta seljas: «Rehabilitatsioonikeskuses oli mul KTMi mootorratas kaasas. Ma ütlesin, et teil on maja taga hektar metsa ja kõik teed on juba kinni kasvanud. Need tuleb lahti sõita, siis mul lubatigi poolteist tundi kihutada.»