Alexela asub TalTechi korvpallimeeskonna seljataha

Alexela tegevjuhi Aivo Adamsoni sõnul tähendab koostöö TalTechiga ettevõtte jaoks loogilist jätku varasematele korvpalliga seotud algatustele nagu Alexela korvpallikogukond ja 3x3 korvpalli toetamine. «Alexela on pikka aega Eesti korvpalli toetanud. Nüüd otsustasime anda toetusele veelgi täpsemalt sihitud suuna. Spordi ja korvpalliga seotud visioonis on Alexelal ning TalTechil lai ühine kõlapind. Seega on meie jaoks ühtviisi ootusärev ja põnev neid põhimõtteid koos edendada,» ütles Adamson pressiteate vahendusel.

TalTechi spordiklubi juhataja Rait Käbin hindab kõrgelt koostöö aluseks olevat ühist arusaama laiematest väärtustest. «Mul on siiralt hea meel, et oleme leidnud Alexela näol partneri, kellel on meie ülikooli ja korvpallimeeskonnaga palju ühtivaid väärtushinnanguid. See koostöö aitab meil pürgida medalite poole, samal ajal väärtustades topeltkarjääri ning olles kasvulavaks Eesti meeste korvpallikoondisele.»