CORNER 1 Martin Rump: gaas põhjas üle teelahkmete

Foto: Montaaž: Gruppe C Photography, Mühlner Motorsport

Eesti ühele edukaimale võidusõitjale Martin Rumpile on 2024. aasta olnud tõeline seiklus. Püsiva lepinguta eestlast on tänavu mitmel korral sisuliselt viimasel hetkel rooli kutsutud, et kaasa teha prestiižsetel kestvusõitudel. Ka «Corner 1» stuudiosse hüppas ta sisuliselt otse autoroolist, osaledes edukalt Barcelonas toimunud 24 tunni kestvussõidul.