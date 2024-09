Latvala kergitas Toyota järgmise aasta plaanidelt saladuseloori

Meenutagem, et mullu teist korda maailmameistriks kroonitud Kalle Rovanperä andis juba eelmise aasta keskel Toyotale mõista, et sooviks tänavu võtta osakoormusega vaheaasta. Kuigi võistkonnal olnuks teoorias võimalik talle käsi ette panna, ei pidanud nad seda mõistlikuks, vaid tulid ilmatšempioni soovile vastu.

Nõnda jäi Toyota ilma aga oma parimast sõitjast ning kuigi salamisi loodeti, et Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta on võimelised kastanid tulest välja tooma, siis nii läinud pole. Lõviosa tiimi punktidest on toonud ikkagi Rovanperä ja Sebastien Ogier, kes teevad kaasa vaid teatud etappidel.