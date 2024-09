Koduse EMi medalistid saavad EOK-lt väljateenitud preemia

EOK president Urmas Sõõrumaa kiitis kodupubliku ees vaimustava turniiri teinud noori sportlasi. «Mul on väga hea meel, et suutsite koduses Tallinnas endast medalivõitudeks maksimumi anda. Teis on kõvasti sisu ja potentsiaali, soovin teile edasiseks palju edu,» sõnas Sõõrumaa pressiteates.