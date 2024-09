Valitsev meister läheb euromängule vastu kaotuste pealt. Peatreener: kohati teeme väga ilusaid liigutusi, aga...

«On näha, et neilgi on keeruline ja väga heas seisus nad pole. Sidemängija Luboš Bartunek on aga Tšehhi koondisest teada-tuntud mees, kes läheb ka järjest paremaks. Kaks põhirolli kandvat nurgaründajat on üsna erinevad, üks on rohkem hanitaja, teine võib päris võimsalt rünnata. Diagonaal on jõuline, ent mitte veel parimas vormis. Saab näha, kas Orioniga hiljuti liitunud Kevin Saar samuti platsile pääseb,» lisas Toobal.