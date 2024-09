Laskesuusatamises plaanitakse reformi. Kas see võiks ukse avada eestlastele?

Laskesuusatamine on televaatajate seas väga populaarne talispordiala, kuid rahvusvaheline alaliit püüab leida uusi viise, kuidas vaatajaid veelgi rohkem paeluda.

Rahvusvaheline laskesuusaliit (IBU) plaanib juba sel hooajal võistluste stardigrupid ümber korraldada ja muuta seeläbi MK-etapid põnevamaks. Ideel on poolehoidjaid, kuid see on leidnud ka sportlaste laialdast vastuseisu. Eriti Norra laskesuusakoondise poolt.