Klass on igavene: Jüri Jaanson krooniti veteranide maailmameistriks

Lisaks eelpool nimetatutele said kahvatumat karva medaleid paljud teisedki eestlased, teiste seas sõudeliidu veteranide komisjoni esimees Indrek Salk.

«Sel põhjusel ei saanud kõik end maksimaalselt realiseerida, aga eks tulevad uued võistlused ja siis on taas kõigil võimalus,» pakkus organisaator.

«Vaadates meie osalejate arvu ja tulemusi ning ka klubide positsiooni paremusjärjestuses, saab tõdeda, et oleme innukad tegijad,» võttis Salk siinsete veteranide aasta olulisima spordipeo kokku.

«Kahe Pärnu klubi – Pärnu sõudeklubi ja Pärnu sõudekeskus Kalevi – peale käis võistlustules 19 sõudjat, kellest vaid mõni üksik on omal ajal spordialaga tegelenud,» rääkis suvepealinna sõudeveteranide üks aktiivsemaid, Kaupo Koplus.

«Arvan, et saime eduelamuse nii enda sõitudega seoses kui võistlustel üldiselt nähtuga,» ütles Koplus, kelle arvates on küpsemas eas pärnakad üha aktiivsemalt tegutsema asunud.

Tema sõnul mõeldakse äsjase ürituse tuules juba järgmisele hooajale ja sellele, kuidas meelisalal treeninguid korraldada. «Usun, et siinsetelt veteranidelt on edaspidi häid uudiseid oodata, sest suur grupp innustab ja on üksteisele toeks.»