Neuville uljast kuulujutust: see ei huvita mind absoluutselt

Näiteks käidi lauale variant, et 2026. aastast võiks Lõuna-Korea autotootja tehase suurem tugi kaduda ning jätkataks eratiimina. Üks juhikandidaate olevat Thierry Neuville, kes sõitjana on kihutanud Hyundaiga ajast, kui 2014. aastal MM-sarjaga liituti.

Samas ei salga Neuville, et Hyundais jätkamine pole sugugi kindel. Seda tõestab tõik, et nii temal kui ka Ott Tänakul on tiimiga veel vaid aastane leping.