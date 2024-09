Kaalutõusu ja aknet põhjustav sündroom võib spordis osutuda hoopis supervõimeks

Esiteks teeme selgeks, mida kujutab endast PCOS ehk polütsüstiliste munasarjade sündroom. Virtuaalkliinik.ee andmetel on see hormonaalne häire, mis võib avalduda ebaregulaarsete menstruatsioonide näol regulaarsete ovulatsioonide puudumise tõttu.

See esineb umbes viiel kuni kümnel protsendil viljakas eas naistel, kelle peamised kaebused arstidele on menstruaaltsüklihäired, viljatus, karvakasv näol, reitel ja alakõhul, juuste hõrenemine, juuksepiiri taandumine ning akne. PCOSi puhul on iseloomulik rasvumus ja kehakaalu tõus.