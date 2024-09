Mägi, Pihela ja teised hakkavad võistlema rekordiliste auhinnarahade nimel

Järgmisel hooajal jagatakse välja auhinnarahasid 9 240 000 USA dollari väärtuses. Tegemist on 2010. aastal alustatud võistluse suurima preemiafondiga.

Kavas on 14 tavaetappi, kus jagatakse laiali 500 000 dollarit. Viimasel, finaalvõistlusel kasvab see fond 2 240 000-ni. Ühe ala lõikes jaguneb osalejate vahel 30 000–50 000, finaalides 60 000–100 000 dollarit.

Korraldajad rõhutavad, et naised ja mehed teenivad võrdselt.

2025. aastal on Teemantliigas kavas 15 etappi, mis peetakse 13 erinevas riigis. Viimastel aastatel on Eesti sportlastest stabiilselt kutse teeninud 400 m tõkkejooksja Rasmus Mägi. Lisaks on osalenud kõrgushüppajad Karmen Bruus ja Elisabeth Pihela. Reeglina võetakse mõõtu kõige teravama tipuga.