Craig Breeni traagiline õnnetus muutis täielikult Soome ralliässa suhtumist

Lappi on tänavu kihutamas autoralli MM-sarjas teatavasti osalise koormusega ja seda ennekõike omal soovil. Mitmed kuulujutud on viitamas, et tänavune hooaeg võib 33-aastasele soomlasele jääda tippsarjas koguni viimaseks. Rallitäht ise ei oska samuti öelda, mida tema lähitulevik tooma hakkab.