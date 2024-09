Suusakuninganna naasmine hirmutab isegi Kläbot: olen õnnelik, et temaga võistlema ei pea

«Olen õnnelik, et ta ei võistle meestega. Tema vastu on väga keeruline 50 km distantsil saada,» lausus Kläbo, kes teatavasti võitis möödunud aastal Sloveenias toimunud MMil meeste konkurentsis 50 km distantsil hõbemedali.

Kläbo ei kahtle seejuures, et paar aastat tippspordist eemal olnud Johaug hakkaks kohe võitude eest heitlema. On ju teada, et norralanna pole oma koormusi liiga palju vähendanud ning juba mullu võitis ta harrastajana mitu Norras peetud võistlust. Seejuures edestas ta MK-sarjas sõitvaid naisi minutitega.