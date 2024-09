Tiitlivõistlustel 31 medalit võitnud sportlased meisterdasid Tallinnasse seiklusrohke raja

Tammsaare pargi Uue turu platsil kell 12 algavat orienteerumisvõistlust on võimalik läbida nii jalgratta kui ka ühistranspordiga. Rajale on paigutatud 40 kontrollpunkti, mille väärtus on keerukusest ja kaugusest sõltuvalt erinev. Seejuures on üks kontrollpunkt liikuv ning sõidab kaardile kantud marsruudil trammiga. Võistluste kontrollajaks on kaks tundi.

Bussi-, trammi või trollipileti pärast orienteerujad muretsema ei pea, sest võistluste rinnanumber tagab tasuta sõidu õiguse.

Võistlusarvestust peetakse nii ühistranspordi kui ka jalgratta võistlusklassis neljas arvestuses – mehed, naised, lapsed ning seeniorid. Iga võistlusklassi kolmele parimale on auhinnad, lisaks läheb osalejate vahel, kes läbivad vähemalt neli kontrollpunkti, loosi neli jalgratast.

Orienteerumisraja kaardistasid oma ala spetsialistid Tammemäe ja Eensaar, kes on kahepeale kokku võitnud 31 tiitlivõistluste medalit rogainis ja seiklusspordis. Seejuures on mõlemad mehed kolmekordsed maailmameistrid rogainis ehk pika kontrollajaga võistkondlikus valikorienteerumises.

«Orienteerumisvõistluse rajale paigutame kokku 40 kontrollpunkti ja need katavad kogu Kesklinna, aga ulatuvad ka Lasnamäele, Piritale ja Kalamajja. Punktide asukohad on valitud selliselt, et nende vahel saaks liikuda ka ühistranspordiga, kuigi optimaalsem võib olla osad punktivahed läbida jalgsi,» lausus rajameister Eensaar.