Kas soomlaste 35 aastat kestnud seeriale pannakse punkt?

Soome vormelisõitjad on kuninglikus vormelisarjas F1 olnud esindatud aastast 1974, kui otsa tegi lahti Leo Kinnunen. Järjepanu on olnud nende sõitjad stardirivis aga alates 1989, mil sarjaga liitus JJ Lehto.

Viimase 35 aasta jooksul on lisaks Lehtole olnud stardis Soome lipu all Mika Häkkinen, Mika Salo, Kimi Räikkönen, Heikki Kovalainen ja Valtteri Bottas. Viimane on ka ainus neist, kes siiani võistlustules.