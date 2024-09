Meeletult laristavat sporditähte ähvardab miljonitest ilma jäämine

Põhjus lepingu lõpetamiseks on see, et 33-aastane Lehner ei ilmunud meeskonna treeninglaagrisse, kus talle tulnuks teha meditsiinilised testid. Selle eesmärk olnuks selgitada välja, kas Rootsi väravavaht on võimeline algaval hooajal üldse mängima või tuleks ta asetada pikalt vigastatud mängijate nimekirja.