Ott Tänak uue autotootja liitumisest MM-sarjaga: kui üldse, siis juhtub see aastal 2027

Praegu on MM-sarja tippseltskonnas võistlustules tehasemeeskondadena ainult Hyundai ja Toyota. Nendele pakub konkurentsi ka M-Spordi erameeskond, kes saab tuge Fordi tehasest. Nõnda on valikus ainult kolm autotootjat ning mõistagi spordiala põnevamaks muutmiseks oleks tarvis veelgi meeskondi.

Pole teada, kas lähiajal soovib mõni autotootja WRC-sarjaga (taas)liituda, ent Tänaku hinnangul seda paari aastaga ei juhtu. «Kui nad täna sarjas ei osale, siis 2026 võib päris keeruline olla liituda. Ma tahaks uskuda, et kui üldse keegi peaks liituma, siis pigem juhtub see aastal 2027,» lausus Tänak.

2027. aastal on palju lihtsam MM-sarjaga autotootjatel liituda, kuna just sel ajal hakkavad kehtima uued reeglid, mida veel kinnitatud pole. Nõnda on liitujatel võimalik keskenduda ainult uutele masinatele, mis annaks võrdsemad võimalused praeguste meeskondadega võistelda.