M-Spordi bossi valus tõdemus: me ei tea veel, kas jätkame

MM-sarja tippklassi ainus eratiim elab tänu oma sponsoritele ning neil on väiksem eelarve võrreldes konkurentide Hyundai ja Toyotaga. Tiimi esisõitja Adrien Fourmaux on sel hooajal neli korda poodiumikohale jõudnud, Mullu M-Spordi rivistusse kuulunud Ott Tänak võitis kaks rallit, kuid konstruktorite arvestuses on nad aastaid olnud viimased.

«Kahjuks ei saa me nii jätkata,» ütles Wilson Dirtfishile. «Ootame ja vaatame. WRCst lahkumine on muidugi viimane asi, mida ma teha tahan. See on olnud minu elu.»

Pealiku sõnul on ka Ford samal seisukohal, et soov oleks ikkagi jääda WRCsse: «Dakari rallile pühendutakse üha rohkem. Selles pole kahtlustki, et Ford liigub rohkem off-road maailma. Soov on kindlasti olemas WRCsse jääda. Kokkuvõttes loeb ikka see, kuidas investeeringud ära tasuvad.»

Järgmisel nädalavahetusel peetaval Tšiili rallil peaks saama selgeks Briti eratiimi tulevik WRCs. Wilsonil endal on üks väga suur soov. «Minu selge ambitsioon: tahan teha Adrienist maailmameistrit. Ta on ta selleks valmis 2026. aastal,» märkis ta.